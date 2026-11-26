TRT1’in ramazan ayında ekrana getireceği “Yahya Efendi Kalbin Aynası” dizisi 3 Aralık’ta sete çıkacak.

Yapımcılığını Yahya Tayyip Aydeniz’in üstlendiği Adenz Film imzalı dizinin okuma provası 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Sedat İnci’nin yöneteceği, Serdar Özönalan’ın yazdığı dizide Yahya Efendi’ye hayat verecek olan Şükrü Özyıldız’ın partneri de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 27 bölümden oluşacak dizide Yahya Efendi’nin eşi Şerife Hatun’u başarılı oyuncu Öznur Serçeler oynayacak. Hanedan kızı olmanın ağırlığını taşıyan Şerife Hatun aynı zamanda Kanun Sultan Süleyman’ın yeğenidir. Yahya Efendi’nin maneviyat yolculuğundaki en büyük sınavlarından biri eşi olur.

YAHYA EFENDİ KALBİN AYNASI KONUSU NE?

Serdar Özözalan ve Hasan Erimez’in yazdığı dizide; Trabzon’da doğmuş, hekimlikten matematiğe, astronomiden felsefeye kadar pek çok ilim dalında uzmanlaşan bir müderris olan Yahya Efendi’nin hikâyesi anlatılacak.