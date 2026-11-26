Son yıllarda özel hayatıyla gündem gelen Arzum Onan yeni aşka yelken açmıştı. Mayıs 2023'te oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Onan, Mart 2024'te Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İstanbul'da yaşayan Onan ile Los Angeles'ta hayatını sürdüren Özkan, ilişkileri boyunca sık sık bir araya geliyordu. Özkan'ın fırsat buldukça İstanbul'a geldiği, çiftin zaman zaman farklı ülkelerde buluşarak birlikte tatil yaptığı belirtildi. Ancak iki şehir arasındaki uzaklığın zamanla ilişkilerini sürdürmelerini zorlaştırdı.

Bülent Cankurt'un iddiasına göre Arzum Onan ile Orkan Özkan ayrılık kararı aldı. İddiaya göre; Orkan Özkan, Arzum Onan'a Los Angeles'a taşınarak kendisiyle birlikte yaşamasını teklif etti. Ancak Onan'ın İstanbul'dan ayrılmak istemediği ileri sürüldü.

Arzum Onan ile Orkan Özkan'ın, ilişkilerinin geleceğine dair yaptıkları değerlendirmenin ardından ayrılık kararı aldığı belirtildi. İkilinin herhangi bir tartışma yaşamadan dostça yollarını ayırdığı öne sürüldü.