30 Nisan Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

30 Nisan 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Teşkilat
- 02:45 - 03:30 Seksenler
- 03:30 - 05:40 Benim Adım Melek
- 05:40 - 06:35 Turgay Başyayla ile...
- 06:35 - 09:20 Beni Böyle Sev
- 09:20 - 10:30 Adını Sen Koy
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:35 Seksenler
- 14:35 - 17:45 Benim Adım Melek
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 22:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Uzak Şehir
- 05:00 - 07:00 Zalim İstanbul
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 21:45 Gol Kralı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:30 Delikanlı
- 03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
- 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:00 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - 12:30 Bahar
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Belalı Tanık
STAR TV Yayın Akışı
- 02:15 - 03:30 Aramızda Kalsın
- 03:30 - 05:30 İstanbullu Gelin
- 05:30 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 A.B.İ.
- 03:00 - 05:30 Ateş Kuşları
- 05:30 - 08:00 Bir Küçük Gün Işığı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
