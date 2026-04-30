30 Nisan Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Perşembe akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte kanalların güncel yayın akış bilgileri...

30 Nisan Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

30 Nisan 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Teşkilat
  • 02:45 - 03:30 Seksenler
  • 03:30 - 05:40 Benim Adım Melek
  • 05:40 - 06:35 Turgay Başyayla ile...
  • 06:35 - 09:20 Beni Böyle Sev
  • 09:20 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:35 Seksenler
  • 14:35 - 17:45 Benim Adım Melek
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 22:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Uzak Şehir
  • 05:00 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Gol Kralı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:30 Delikanlı
  • 03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 - 12:30 Bahar
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Belalı Tanık

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:15 - 03:30 Aramızda Kalsın
  • 03:30 - 05:30 İstanbullu Gelin
  • 05:30 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 A.B.İ.
  • 03:00 - 05:30 Ateş Kuşları
  • 05:30 - 08:00 Bir Küçük Gün Işığı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

TV8 Yayın Akışı

  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ünlü voleybolcuyla aşk yaşıyor' dendi! Paylaşımları dikkat çekti 'Ünlü voleybolcuyla aşk yaşıyor' dendi! Paylaşımları dikkat çekti
Bu akşam hangi diziler var? 30 Nisan 2026 televizyondaki dizilerBu akşam hangi diziler var? 30 Nisan 2026 televizyondaki diziler

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
En Çok Okunan Haberler
Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

