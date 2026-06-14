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Özcan Deniz'in gurur günü! Oğlu Kuzey mezun oldu

Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey mezuniyet sevinci yaşadı.

Özcan Deniz'in gurur günü! Oğlu Kuzey mezun oldu
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir annesi ve kardeşleriyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Özcan Deniz cephesinde bu kez mutluluk dolu bir an yaşandı.

Deniz'in, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Kuzey mezuniyet sevinci yaşadı.

Özcan Deniz in gurur günü! Oğlu Kuzey mezun oldu 1

Özcan Deniz, mezuniyet töreninde, yorgun olduğunu belirterek basın mensuplarından müsaade istedi. Deniz, "Yoldan geldik, hemen hazırlanıp buraya geldik. Biraz yorgunuz, fazla konuşamayacağım, beni mazur görün" diyerek, hızlıca salona giriş yaptı.

Özcan Deniz'in oğlu Kuzey için sosyal medyada; 'Kuzey çok tatlı', 'Kocaman olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Feyza Aktan
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