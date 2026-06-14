Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in tatil kareleri gündem oldu! 'Otel değil ev'

Şarkıcı Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, 2016 yılında dünyaevine girmişti. İkili, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı.

Mart ayında sevenlerine müjdeli haberi veren ünlü çift, bir kez daha anne ve baba olmaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

Elif adında bir kızları daha olacak olan çift, geçtiğimiz ay Arya ve Zeynep Mira ile gittikleri rutin doktor kontrolünde, kızlarına yeni kardeşlerinin kalp sesini dinletmişti.

Hamilelik sürecine dair sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Özlem Ada Şahin, son olarak tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler beğeni toplarken Şahin'i bir takipçisi otellerdeki hijyen konusunda uyardı.

Şahin ise takipçisine 'Burası otel değil, ev' yanıtını verdi.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin'in tatil yaptığı evi görenler hayran kaldı.

Sosyal medyada; 'Bu nasıl ev', 'Harika görünüyor' gibi yorumlar