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Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in tatil kareleri gündem oldu! 'Otel değil ev'

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin 'yaz modu' notunu düştüğü karelere beğeni yaparken Şahin'in 'Burası otel değil ev' yorumunu yapması dikkat çekti.

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in tatil kareleri gündem oldu! 'Otel değil ev'
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, 2016 yılında dünyaevine girmişti. İkili, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı.

Mart ayında sevenlerine müjdeli haberi veren ünlü çift, bir kez daha anne ve baba olmaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

Berkay ın eşi Özlem Ada Şahin in tatil kareleri gündem oldu! Otel değil ev 1

Elif adında bir kızları daha olacak olan çift, geçtiğimiz ay Arya ve Zeynep Mira ile gittikleri rutin doktor kontrolünde, kızlarına yeni kardeşlerinin kalp sesini dinletmişti.

Hamilelik sürecine dair sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Özlem Ada Şahin, son olarak tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Berkay ın eşi Özlem Ada Şahin in tatil kareleri gündem oldu! Otel değil ev 2

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler beğeni toplarken Şahin'i bir takipçisi otellerdeki hijyen konusunda uyardı.

Berkay ın eşi Özlem Ada Şahin in tatil kareleri gündem oldu! Otel değil ev 3

Şahin ise takipçisine 'Burası otel değil, ev' yanıtını verdi.

Berkay ın eşi Özlem Ada Şahin in tatil kareleri gündem oldu! Otel değil ev 4

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin'in tatil yaptığı evi görenler hayran kaldı.

Berkay ın eşi Özlem Ada Şahin in tatil kareleri gündem oldu! Otel değil ev 5

Sosyal medyada; 'Bu nasıl ev', 'Harika görünüyor' gibi yorumlar

Berkay ın eşi Özlem Ada Şahin in tatil kareleri gündem oldu! Otel değil ev 6

Berkay ın eşi Özlem Ada Şahin in tatil kareleri gündem oldu! Otel değil ev 7

Berkay ın eşi Özlem Ada Şahin in tatil kareleri gündem oldu! Otel değil ev 8

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Berkay Şahin özlem ada şahin
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