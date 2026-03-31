31 Mart Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 31 mart 2026 salı akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

Öznur Yaslı İkier

31 Mart 2026 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 03:55 - 05:40 İddiaların Aksine
  • 05:40 - 07:20 Turgay Başyayla ile...
  • 07:20 - 09:15 Kalk Gidelim
  • 09:15 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:00 Seksenler
  • 14:00 - 17:45 Benim Adım Melek
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar
  • 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Dizi

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:45 Kızılcık Şerbeti
  • 03:45 - 06:30 Resimdeki Sevgili
  • 06:30 - 09:30 Sandık Kokusu
  • 09:30 - 12:30 Siyah Kalp
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Deliha

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 02:30 Dizi
  • 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:30 A.B.İ.
  • 03:30 - 05:40 Gözleri KaraDeniz
  • 05:40 - 08:00 Aile Saadeti
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:45 - 06:00 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılmaz Güney filmi için yakışıklı oyuncuya teklif gittiYılmaz Güney filmi için yakışıklı oyuncuya teklif gitti
Daha yeni başlamıştı ama kriz çıktı! 'Namuslu bir hikaye...' deyip işi bıraktıDaha yeni başlamıştı ama kriz çıktı! 'Namuslu bir hikaye...' deyip işi bıraktı

En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"

İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

"Göğüslerimdeki implantları çıkarttırdım" deyip paylaştı

"Göğüslerimdeki implantları çıkarttırdım" deyip paylaştı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

