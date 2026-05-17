Dedesinin tabutunun başında video çekmişti! Umut Akyürek'in kızı çıktı

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok videosu sosyal medyada yayıldı. Dedesinin ölüm haberini alan bir kişi cenazeye giderken arabada çektiği “Cenaze outfit” notuyla paylaştığı video ile dikkat çekti.

Genç kız bununla da kalmadı ve tabutla da pozlar verdiği bir klip yayınlanarak tepkilerin odağına yerleşti. O paylaşımları yapan isim tanıdık çıktı.

Tabut başında klip çeken isim Umut Akyürek'in kızı Melek Bal çıktı.

Melek Bal daha sonra kendisine gelen “Tabutun yanında gerçekten TikTok mu çektin?” eleştirisine ise “Dedemle son bir kez aynı karede olmak istedim” cevabını verdi.

Melek Bal kötü yorumlara bir de sitem ederek "Baş sağlığı dilemek yerine, videoyu geçmek yerine çirkin kalbinizle yaptığınız yorumlar gerçekten iğrenç. Normalde hiçbir linci takmam biliyorsunuz ama bu hassas bir konu. Madem en Müslüman, en ailevi değerleri olan sizlersiniz elinizi açın bir Fatiha okuyun" dedi.