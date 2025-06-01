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31 Mayıs Survivor'da kim elendi? Survivor 2025'e veda eden isim Aycan oldu! "Tükendim" diyerek gitti

Survivor'da finale az zaman kaldı, final için büyük mücadele veren yarışmacılar düelloda yarıştı. 31 Mayıs akşamı Survivor'a veda eden isim ise Aycan Yanaç oldu.

31 Mayıs Survivor'da kim elendi? Survivor 2025'e veda eden isim Aycan oldu! "Tükendim" diyerek gitti
Kubra Akalın

31 Mayıs akşamı Survivor'da büyük düello vardı. Survivor'da Aycan Yanaç, Sevgi İvme, Ayşe Yüksel ve Volkan Çetinkaya eleme adayı oldu ve finale kalmak için yarıştı. Survivor'da elenen isim de belli oldu.

Survivor'da finale günler kala büyük mücadele gösteren Aycan, 'Nedense kendimi böyle bir yumuşak, bir rahat hissediyorum. İçimde garip bir mutluluk var. Sonumuz hayır olsun, herkese başarılar' dedi.

Sevgi ise "Şöyle bir bakıyorum gerçekten artık çok az kişi kaldık ve herkes çok güçlü. Ayşe çok sevdiğim ve burada çok değer verdiğim birisi. Burada çok farklı bir bağ kurduk. Ayşe'nin de ifade ettiği gibi bugün duygusallığı bir kenara bırakıp her ikimizde bir mücadele vereceğiz. Hak eden kazansın" şeklinde konuştu.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Ayşe Yüksel ile Sevgi İvme düellosunda kazanan Ayşe oldu. Aycan Yanaç ile Volkan Çetinkaya düellosunda kazanan Volkan oldu.

"BENDEN BU KADAR"

Survivor'da düello finalinde Sevgi İvme'ye kaybeden yarışmacı ise Aycan Yanaç oldu. Survivor Aycan adaya veda ederken şaşırtan şu ifadeleri kullandı:

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"O kadar uzun süredir buradayım ki. Çok yoruldum. Tükendim. Bugün Sevgi’ye karşı kazanıp yarın bençte mutsuz oturmak istemedim. Bazı insanların yüzünü de gördüm. Hepinize hakkım helal olsun. Benden bu kadar."

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç
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