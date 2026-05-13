33 gün sonra tahliye oldu! Yusuf Güney serbest kalır kalmaz paylaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yusuf Güney 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Güney'in, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

VİDEO ÇEKİP PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı serbest kalır kalmaz bir video çekip yayınladı. Güney; “Her şey yolunda merak etmeyin, iyiyim evime geldim. 33 günlük bir tutukluluk hali vardı, geçti gitti. Her şerde bir hayır vardır. Bu hayatta hiçbir şey amaçsız ve sebepsiz değildir unutmayın. Var bunda da bir hayır, öpüyorum sizi çok” ifadelerini kullandı.