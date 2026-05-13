Ünlü modacı Cemil İpekçi vasiyetini açıkladı! 'Üzerime maşlah geçirsinler'

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Bodrum’da Didem Esentürk moderatörlüğü’nde gerçekleşen 'Nedir Bu Kadınlar?' başlıklı söyleşiye katıldı. Samimi açıklamalara imza atan İpekçi vasiyetiyle dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü modacı Cemil İpekçi, 'Nedir Bu Kadınlar?' başlıklı söyleşide yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Modern yaşamın kadınları öz benliklerinden uzaklaştırdığını savunan Cemil İpekçi, erkeklerin dış görünüşten çok huzur ve şefkat aradığını söyledi.

İpekçi, “Erkekler estetikli, bol makyajlı kadını tercih etmezler. Onun gönlünü okşayacak şeyler söyle, karnını doyur yeter. Romantik erkek yoktur, onlardan sizi anlamalarını beklemeyin; taktiksel olun.” ifadelerini kullandı.

Siyaseti sevmediğini ancak toplumsal konular hakkında konuşmaktan çekinmediğini belirten Cemil İpekçi, “Pankart açarak değil, tüketmeyerek protesto yapılır” ifadelerini kullandı.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Samimi açıklamalara imza atan İpekçi konuşmasında vasiyetini de açıkladı. Patronlar Dünyası'ndaki habere göre; Bodrum’daki evini gelecekte müze ve atölye olarak kullanılmak üzere bırakmak istediğini dile getiren İpekçi, “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler” dedi.

MAŞLAH NEDİR?

Maşlah, özellikle eski dönemlerde Türk kadınlarının elbise üzerine giydikleri, kolları derin yırtmaçlı, pelerin benzeri tek parçalı bir üstlük türüdür.

Osmanlı döneminde ve Orta Doğu kültürlerinde yaygın kullanılan bu kıyafet; cübbe, aba ya da pelerin benzeri bir üstlük olarak bilinir. Özellikle din adamları, aşiret büyükleri veya resmi kişiler tarafından giyilmiştir.

