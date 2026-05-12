33 gün tutuklu kaldı! Yusuf Güney hakkında yeni karar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında şarkıcı Yusuf Güney, konuk olduğu bir YouTube yayınında 'uyuşturucu etken maddesi' bulunan bir çayı özendiren konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

SAÇ TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Daha önce saç testinde kokain tespit edilen Yusuf Güney "Utanılacak hiçbir şey yapmadım." demişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Emniyet'teki ifadesi ve hakimlikteki savunmasının ardından cezaevine gönderilen Güney, tutukluluğunun 33. gününde ev hapsi şartıyla tahliye edildi.