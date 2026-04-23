4 ayda 20 kilo verdi! Bergüzar Korel zayıflama sırrını verdi

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Esra Ruşan’la Herkes Kendine Baksın programına konuk oldu. Katıldığı programda zayıflama sürecine dair merak edilen sorulara açıklık getiren Korel, Esra Ruşan’ın yönelttiği "İğneyle mi zayıfladın?" sorusuna yanıt verdi.

Zayıflama iğnesi kullanmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Ben midemi aldırdım" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

Dört ayda 20 kilo verdiği öğrenilen Bergüzar Korel, başlangıçta "Midemi aldırdım" diyerek, yapılan yorumlara gönderme yaparken, aslında yaşadığı durumun çok daha farklı olduğunu ifade etti.

"CİDDİ BİR YEME BOZUKLUĞUM VARDI"

Korel süreci şöyle anlattı: ''Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Bunun sonradan 'duygusal yeme bozukluğu' olduğunu anladım. Ardı ardına iki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam.''