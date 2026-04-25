Kızının ölümüyle yıkılmıştı! Mazhar Alanson'un son hali üzdü

Türk müziğinin efsane gruplarından MFÖ’nün sevilen isimlerinden Mazhar Alanson, son dönemde paylaşılan bir kare ile yeniden gündeme geldi.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren usta sanatçının son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Önce MFÖ’nün bir diğer önemli ismi olan Özkan Uğur’u ardından 2021 yılında kızı Eda Alanson’u kaybeden Mazhar Alanson, bu büyük kaybın ardından derin bir yas sürecine girmişti. Kızının genç yaşta hayatını kaybetmesi, sanatçının hayatında en ağır kırılmalardan biri olarak gösterilmişti.

Bu acı sürecin ardından Alanson, bir yandan sahne çalışmalarını sürdürmeye çalışırken bir yandan da gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.

Son olarak şarkıcı İlyas Yalçıntaş tarafından paylaşılan bir karede görülen Mazhar Alanson’un görüntüsü, hayranlarının dikkatini çekti. Fotoğrafta sanatçının oldukça kilo verdiği ve yorgun göründüğü yorumları yapılırken, birçok sosyal medya kullanıcısı onun sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.