MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

4 ayda 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel havuzdan paylaştı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyordu. 4 ayda 20 kilo veren Korel yaz sezonunu açtı. Korel beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi.

4 ayda 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel havuzdan paylaştı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Bergüzar Korel iğne ile zayıfladığına dair iddialarla gündeme gelmişti.

4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bu süreçte ne iğne ne de ameliyat oldu. Özel diyetisyenle çalışan ve sıkı spor yapan oyuncu şunları söylemişti:

4 ayda 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel havuzdan paylaştı 1

"Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Bunun sonradan 'duygusal yeme bozukluğu' olduğunu anladım. Ardı ardına iki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam."

4 ayda 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel havuzdan paylaştı 2

Korel verdiği kiloların ardından sezonu da açtı. Oyuncu arkadaşıyla çıktığı tatilde beyaz bikinisiyle poz verdi.

4 ayda 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel havuzdan paylaştı 3
Fit fiziğini sergileyen Bergüzar Korel'e beğeni yağdı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha 17'nin Nuray'ının pozları sonrası yaşı merak edildiDaha 17'nin Nuray'ının pozları sonrası yaşı merak edildi
Aleyna Kalaycıoğlu aylık gelirini açıkladı! Duruşmada gergin anlarAleyna Kalaycıoğlu aylık gelirini açıkladı! Duruşmada gergin anlar

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.