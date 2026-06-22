4 ayda 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel havuzdan paylaştı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Bergüzar Korel iğne ile zayıfladığına dair iddialarla gündeme gelmişti.

4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bu süreçte ne iğne ne de ameliyat oldu. Özel diyetisyenle çalışan ve sıkı spor yapan oyuncu şunları söylemişti:

"Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Bunun sonradan 'duygusal yeme bozukluğu' olduğunu anladım. Ardı ardına iki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam."

Korel verdiği kiloların ardından sezonu da açtı. Oyuncu arkadaşıyla çıktığı tatilde beyaz bikinisiyle poz verdi.



Fit fiziğini sergileyen Bergüzar Korel'e beğeni yağdı.