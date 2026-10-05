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4 Ekim MasterChef’te kim elendi? Mehmet Şef'i şaşırtan yanıt

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme heyecanı 4 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi. Şeflerin karşısında iki etapta ter döken yarışmacılar arasından finale Batuhan ve Buse kaldı. İşte MasterChef’te elenen yarışmacı ve gecenin dikkat çeken anları...

4 Ekim MasterChef’te kim elendi? Mehmet Şef'i şaşırtan yanıt
Nebahat Kübra Akalın

MasterChef Türkiye’de haftanın elenen yarışmacısı 4 Ekim Pazar akşamı belli oldu. Şiringül, Buse, Batuhan, Şükran, Nurten, Kübra, Tolgahan ve Ayşe’nin eleme potasında yer aldığı gecede kim elendi? Batuhan mı, Buse mi yarışmadan gitti? İşte 4 Ekim 2026 MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar ve elenen isim...

Şiringül, Buse, Batuhan, Şükran, Nurten, Kübra, Tolgahan ve Ayşe’nin mücadele ettiği gecede; yarışmacılar, ilk etapta pancarı kullanarak yaratıcı tabak hazırladı. Bu turun ardından dört yarışmacı potadan çıkarken, Batuhan ve Buse eleme finalinde karşı karşıya geldi.

4 Ekim MasterChef’te kim elendi? Mehmet Şef i şaşırtan yanıt 1

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Şeflerin değerlendirmesi sonucu MasterChef Türkiye'den elenen isim Batuhan oldu.

MEHMET ŞEF BU YANITA ŞAŞIRDI

Danilo Şef yarışmacının hatalarını tek tek sayarak "Niye bu kadar acele ettiği gerçekten anlamadım" dedi. Mehmet Şef ise yarışmacıya ekmeği tavaya neden dökmediğini sorunca "Canım istemedi" yanıtını verdi.

4 Ekim MasterChef’te kim elendi? Mehmet Şef i şaşırtan yanıt 2

Mehmet Şef ise "Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Burada pozitif yönünle hem bize hem arkadaşlarına ciddi anlamda bir değer kattın. Seni tanımaktan mutluyuz" dedi.

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Masterchef
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