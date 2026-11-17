Prime Video’nun yeni iddialı orijinal projesi “Grand Maison İstanbul”un Ateş ve Defne’si Kerem Bürsin ve Demet Özdemir diziden önce reklam filmi için bir araya geldiler.

Dizi için aralık ayında sete çıkacak olan ikilinin reklam filminin ise ay sonunda görücüye çıkması planlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin ikilisi bir diş macunu markasının yüzü oldu.

KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATTI

Geçen haftalarda reklam ve fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen ikilinin 2 yıl sürecek kampanya için 30’ar milyon aldığı konuşuluyor.