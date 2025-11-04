4 isim birden veda edecek! Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir isim geliyor

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde adeta yaprak dökümü yaşanacak.

Diziden, Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak, Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç ayrılacak.

YENİ BİR İSİM KADRODA

Tüm bu ayrılıkların yanı sıra Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir ismin katılacağı öğrenildi. Oya Doğan'ın haberine göre; Özge Borak fenomen dizinin kadrosuna girdi.

Borak'ın Ünal ailesine yeni karakter olarak katılacağı öğrenildi.