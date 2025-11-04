MAGAZİN

4 isim birden veda edecek! Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir isim geliyor

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 ismin birden veda edeceği öğrenildi. Dizinin başrolü Sıla Türkoğlu'nun vedası da kesinleşti. Fenomen diziye yeni bir ismin katılacağı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde adeta yaprak dökümü yaşanacak.

4 isim birden veda edecek! Kızılcık Şerbeti ne bomba bir isim geliyor 1

Diziden, Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak, Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç ayrılacak.

YENİ BİR İSİM KADRODA

Tüm bu ayrılıkların yanı sıra Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir ismin katılacağı öğrenildi. Oya Doğan'ın haberine göre; Özge Borak fenomen dizinin kadrosuna girdi.

4 isim birden veda edecek! Kızılcık Şerbeti ne bomba bir isim geliyor 2

Borak'ın Ünal ailesine yeni karakter olarak katılacağı öğrenildi.

