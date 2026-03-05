MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

4 Mart reyting sonuçları: Yeraltı mı Eşref Rüya mı birinci oldu?

4 Mart Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı nefes kesti. İzleyiciler merakla sonuçları araştırırken, Eşref Rüya ile Yeraltı arasındaki rekabet gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Peki 4 Mart reyting sonuçlarına göre zirveye hangi yapım yerleşti?

4 Mart reyting sonuçları: Yeraltı mı Eşref Rüya mı birinci oldu?

Televizyon dünyasında her gün merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. 4 Mart akşamı yayınlanan diziler ve programlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, özellikle Eşref Rüya ile Yeraltı arasındaki yarış dikkat çekti. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği yapımlar arasında hangi dizi günün birincisi oldu sorusu ise gündeme damga vurdu.
4 Mart reyting sonuçları: Yeraltı mı Eşref Rüya mı birinci oldu? 1

TİAK'tan gelen verilere göre zirvenin sahibi Yeraltı dizisi oldu. Now'un yeni dizisi 6. bölümle Eşref Rüya'yı geride bıraktı. Zirve yarışında Eşref Rüya ikinci oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüme yorum yağdı! 'Eşref Rüya böyle devam ederse...' Yeni bölüme yorum yağdı! 'Eşref Rüya böyle devam ederse...'

TÜM KİŞİLERDE REYTİNG SONUÇLARI:

Yeraltı dizisi NOW kanalında 6.86 reytingle birinci sırada yer alıyor. Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, 5.96 reytingle ikinci sırada. Star TV'de ekrana gelen Sahipsizler, 5.35 reytingle üçüncü sırada bulunuyor.

ATV'nin gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, 5.32 reytingle dördüncü sırada.
Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ATV'de 4.99 reytingle beşinci oldu.

4 Mart reyting sonuçları: Yeraltı mı Eşref Rüya mı birinci oldu? 2

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV kanalında 4.38 reyting alarak altıncı sırada yer aldı.
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 4.10 reytingle yedinci sırada.

4 Mart reyting sonuçları: Yeraltı mı Eşref Rüya mı birinci oldu? 3

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arka Sokaklar'a usta oyuncu dahil oldu! Arka Sokaklar'a usta oyuncu dahil oldu!
Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar 17 oldu! 'Tıpkı babası'Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar 17 oldu! 'Tıpkı babası'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları Eşref Rüya Yeraltı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.