Semicenk evinde bayıldı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan hit şarkılarıyla son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Semicenk, evinde yaşadığı ani sağlık sorunu sebebiyle takipçilerini korkuttu.

Evinde aniden fenalaşarak baygınlık geçiren genç sanatçının, düşme esnasında başını çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Semicenk’in yapılan ilk müdahalesinde kafasına 7 dikiş atıldı. Yaşanan kazanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir arkadaşıyla birlikte paylaşım yapan ünlü sanatçı, durumunun şu an için iyi olduğunu söyledi.