Yeraltı 6. bölüm özeti! Seyirci mest oldu: Bölüm çok iyi!

Başladığı ilk günden beri konuşulan Yeraltı dizisi 4 Mart akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerde olduğu NOW dizisi hızlıca fenomen oldu. Yeraltı dizisi 6. bölümde neler oldu?

YERALTI SON BÖLÜM ÖZETİ

Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bir bedeni değil, bütün aileyi hedef alır. Hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirir. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması, “eski sevgili” meselesini yeniden gündeme getirir ve görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşler. Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılır.

Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verir. Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirir. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar.

Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo’nun önüne taşır.

Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüyor.

YERALTI SEYİRCİSİ MUTLU

Yeraltı dizisi sosyal medyada da konuşuldu. Hareketli bölümün ardından seyirciler "Bu sefer oldu", "Eşref Rüya böyle devam ederse Yeraltı öne geçer", "Bozo karakteri çok iyi", "Çok iyi bölümdü be" yorumlarında bulundu.