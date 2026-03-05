MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeraltı 6. bölüm özeti! Seyirci mest oldu: Bölüm çok iyi!

4 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen Yeraltı dizisi sosyal medyada da konuşuldu. Seyirciler Yeraltı dizisinin 6. bölümünden tatmin oldu.

Yeraltı 6. bölüm özeti! Seyirci mest oldu: Bölüm çok iyi!

Başladığı ilk günden beri konuşulan Yeraltı dizisi 4 Mart akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerde olduğu NOW dizisi hızlıca fenomen oldu. Yeraltı dizisi 6. bölümde neler oldu?

Yeraltı 6. bölüm özeti! Seyirci mest oldu: Bölüm çok iyi! 1

YERALTI SON BÖLÜM ÖZETİ

Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bir bedeni değil, bütün aileyi hedef alır. Hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirir. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması, “eski sevgili” meselesini yeniden gündeme getirir ve görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşler. Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılır.

Yeraltı 6. bölüm özeti! Seyirci mest oldu: Bölüm çok iyi! 2

Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verir. Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirir. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar.

Yeraltı 6. bölüm özeti! Seyirci mest oldu: Bölüm çok iyi! 3

Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo’nun önüne taşır.
Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüyor.

Yeraltı 6. bölüm özeti! Seyirci mest oldu: Bölüm çok iyi! 4

YERALTI SEYİRCİSİ MUTLU

Yeraltı dizisi sosyal medyada da konuşuldu. Hareketli bölümün ardından seyirciler "Bu sefer oldu", "Eşref Rüya böyle devam ederse Yeraltı öne geçer", "Bozo karakteri çok iyi", "Çok iyi bölümdü be" yorumlarında bulundu.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündemdeFilozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündemde
Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttıTürkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yeraltı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.