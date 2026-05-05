4 Mayıs 2026 reyting sonuçları! Zirvenin sahibi değişmedi

Dün gece televizyon ekranlarında rekabet yaşandı. Bu rekabet, izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi. Reyting verileri, hangi programın öne çıktığını gösterdi. En yüksek reytingi Uzak Şehir dizisi aldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah saatlerinde yüksek bir izleyici kitlesi topladı. Akşam saatlerinde Survivor, TV8 izleyicilerini ekran başına kilitledi. Yarışmacıların mücadelesi büyük ilgi uyandırdı.

Cennetin Çocukları dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Duygusal yoğunluğu ve etkileyici hikayesi ile tam puan aldı.

Show TV’de yayınlanan Delikanlı, izleyicilere aksiyon dolu dakikalar sundu. Gençlik hikayeleri ve dramatik anlar ile dikkat çekti. Gelin ise Kanal 7 ekranlarında yer aldı. Çeşitli kültürel unsurları harmanlayarak izleyicilerde yer etti. Akşam kuşağında dikkate değer bir izlenme oranı elde etti.

Dün geceki televizyon rekabeti, izleyici tercihlerine göre şekillendi. Her programın kendi alanındaki başarısını gözler önüne serdi. Reyting listeleri, hangi programların merakla takip edildiğini gösterdi. Televizyon dünyasındaki bu rekabetin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

4 MAYIS GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:06 24:17:19 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:42 20:57:46 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:05 18:45:52 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:55 12:59:15 5 ATV ANA HABER ATV 19:00:04 19:51:29 6 SURVIVOR TV8 20:36:08 24:23:41 7 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:59:00 23:53:30 8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:03 9 DELIKANLI SHOW TV 20:58:08 23:44:07 10 GELIN KANAL 7 19:35:13 21:18:00

Kaynak: TİAK