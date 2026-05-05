MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

4 Mayıs 2026 reyting sonuçları! Zirvenin sahibi değişmedi

4 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı ekrana gelen dizilerin reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir ve Show TV’de Delikanlı dizileri ekrana geldi. Zirvenin sahibi ise değişmedi...

4 Mayıs 2026 reyting sonuçları! Zirvenin sahibi değişmedi
Öznur Yaslı İkier

Dün gece televizyon ekranlarında rekabet yaşandı. Bu rekabet, izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi. Reyting verileri, hangi programın öne çıktığını gösterdi. En yüksek reytingi Uzak Şehir dizisi aldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah saatlerinde yüksek bir izleyici kitlesi topladı. Akşam saatlerinde Survivor, TV8 izleyicilerini ekran başına kilitledi. Yarışmacıların mücadelesi büyük ilgi uyandırdı.

Cennetin Çocukları dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Duygusal yoğunluğu ve etkileyici hikayesi ile tam puan aldı.

Show TV’de yayınlanan Delikanlı, izleyicilere aksiyon dolu dakikalar sundu. Gençlik hikayeleri ve dramatik anlar ile dikkat çekti. Gelin ise Kanal 7 ekranlarında yer aldı. Çeşitli kültürel unsurları harmanlayarak izleyicilerde yer etti. Akşam kuşağında dikkate değer bir izlenme oranı elde etti.

Dün geceki televizyon rekabeti, izleyici tercihlerine göre şekillendi. Her programın kendi alanındaki başarısını gözler önüne serdi. Reyting listeleri, hangi programların merakla takip edildiğini gösterdi. Televizyon dünyasındaki bu rekabetin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

4 MAYIS GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:06 24:17:19
2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:42 20:57:46
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:05 18:45:52
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:55 12:59:15
5 ATV ANA HABER ATV 19:00:04 19:51:29
6 SURVIVOR TV8 20:36:08 24:23:41
7 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:59:00 23:53:30
8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:03
9 DELIKANLI SHOW TV 20:58:08 23:44:07
10 GELIN KANAL 7 19:35:13 21:18:00

Kaynak: TİAK

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ultra lüks evi gündem oldu! Yatak odası şaşırttıUltra lüks evi gündem oldu! Yatak odası şaşırttı
NOW TV fişini çekti! Final sahnesi çekildiNOW TV fişini çekti! Final sahnesi çekildi

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı!

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.