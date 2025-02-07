40 milyon liralık tazminat olay olmuştu! Nagehan Alçı canlı yayında eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya sözünü sakınmadı! Nafaka itirafı şaşırttı

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini 15 dakikada anlaşmalı olarak sonlandırdı. Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat istediği de uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

Daha önce Kütahyalı’dan şiddet gördüğünü ve polise başvurduğunu itiraf eden Alçı, bu kez DE çocukları için nafaka alamadığını söyledi.

NAFAKA İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Tv100’de yayınlanan "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık" programına konuk olan Nagehan Alçı, nafaka konusunda büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi. "Ben 1.5 yıldır çocuklarım için nafaka alamıyorum. Ben niye mağdurum? (Rasim Ozan Kütahyalı) Sahte belgelerle mahkemeyi oyalıyor." dedi.

Daha önce de Nevşin Mengü’nün YouTube kanalında konuşan Alçı, Kütahyalı’nın fiziksel şiddet uyguladığını, eve polis çağırmak zorunda kaldığını ve kazandığı parayı elinden aldığını iddia etmişti. Ayrıca, eski eşinin nafaka ödemediğini ve birçok kişiyle hacizlik durumda olduğunu öne sürdü.