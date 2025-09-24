50 bin TL'lik tüylü terlikleri olay oldu! Serenay Sarıkaya'dan açıklama gecikmedi

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi sahip olan Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan ünlü oyuncu bir süredir ortalarda görünmüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sarıkaya önceki gün bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Ayağındaki yeşil tüylü terlikleri dikkat çeken Serenay Sarıkaya kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin terliklerinin fiyatının 50 bin TL olduğu iddia edildi.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Serenay Sarıkaya, 50 bin liralık terlik giymesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi; "O çok eski bir terlik. Daha önce de fotoğrafları çekilmişti. Her seferinde heyecanlanacak bir şey yok aslında. Rahat hissettiğim için tercih ediyorum."