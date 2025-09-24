MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

50 bin TL'lik tüylü terlikleri olay oldu! Serenay Sarıkaya'dan açıklama gecikmedi

Son dönemde Mert Demir ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sarıkaya son olarak bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Ünlü ismin ayağındaki yeşil tüylü terlikler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

50 bin TL'lik tüylü terlikleri olay oldu! Serenay Sarıkaya'dan açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi sahip olan Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

50 bin TL lik tüylü terlikleri olay oldu! Serenay Sarıkaya dan açıklama gecikmedi 1

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan ünlü oyuncu bir süredir ortalarda görünmüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sarıkaya önceki gün bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

50 bin TL lik tüylü terlikleri olay oldu! Serenay Sarıkaya dan açıklama gecikmedi 2

Ayağındaki yeşil tüylü terlikleri dikkat çeken Serenay Sarıkaya kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin terliklerinin fiyatının 50 bin TL olduğu iddia edildi.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Serenay Sarıkaya, 50 bin liralık terlik giymesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi; "O çok eski bir terlik. Daha önce de fotoğrafları çekilmişti. Her seferinde heyecanlanacak bir şey yok aslında. Rahat hissettiğim için tercih ediyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı İstanbul'u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı
Fit kalmanın sırrını verdi! 'Tek bir şey var...'Fit kalmanın sırrını verdi! 'Tek bir şey var...'

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.