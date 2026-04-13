500 bin TL'lik soru: Kajunun diğer adı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster son bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Ferat Buran isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçerek ikinci baraj sorularına kadar ulaştı.

Ferat Buran 500 bin TL'lik soruyu görmeye de hak kazandı.

Yarışmacıya 500 bin TL'lik soru şuydu:

"Antep fıstığıgillerden, yapraklarını dökmeyen, tropikal bir meyve ağacı olan kajunun diğer adı hangisidir?" sorusu çıktı.

Yarışmacı, seyirci joker hakkı kaldığı halde joker hakkını kullanmak istemedi. Bu durum Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı.

Buran, sorunun doğru cevabını bilmediğini belirterek, yarışmadan çekilmek istediğini dile getirdi. Buran, 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Oktay Kaynarca ise joker kullanmamasına anlam veremeyerek "Jokeri keşke kullansaydınız ne kaybederdiniz ki?" dedi.