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52 yaşındaki Işın Karaca 36 bedene düştü! 4 ayda 24 kilo verdi

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 4 ayda 24 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu. Aralıklı oruç ve tek öğün beslenme yöntemiyle forma giren Karaca filtresi ve makyajsız halini paylaştı.

52 yaşındaki Işın Karaca 36 bedene düştü! 4 ayda 24 kilo verdi
Kubra Akalın

Işın Karaca, İstanbul’u terk ederek İzmir’in huzurlu ilçesi Urla’ya yerleşti. Şehir hayatının karmaşasından uzak, daha sakin ve sağlıklı bir yaşamı tercih eden Karaca, verdiği 24 kiloyla ve yeni imajıyla adeta yeniden doğdu.

52 yaşındaki ünlü şarkıcı zayıflama sırrını anlatarak 36 bedene nasıl geldiğini açıkladı.

52 yaşındaki Işın Karaca 36 bedene düştü! 4 ayda 24 kilo verdi 1

ZAYIFLAMA SIRRI: ARALIKLI ORUÇ

“Yemiyorum, bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde aralıklı oruç yapıyoruz" diyen Işın Karaca şunları söyledi:

52 yaşındaki Işın Karaca 36 bedene düştü! 4 ayda 24 kilo verdi 2

"Günde sadece bir öğün yiyoruz. 24 saatte bir besleniyoruz. Yemeğe ayırdığım sadece 30-40 dakikam var, o sürede ne istersem yiyorum. Genellikle akşam saat 17.30-18.00 gibi yemeği bitirmiş oluyorum.”

52 yaşındaki Işın Karaca 36 bedene düştü! 4 ayda 24 kilo verdi 3
Işın Karaca, yalnızca kilo vermekle kalmadı; sağlıklı yaşam konusunda da önemli bir adım attı ve sigarayı bıraktı.

Karaca “Sigarayı bıraktım, sağlıklı yaşamaya başladım. Eşim Can bu süreçte en büyük destekçim oldu,” dedi.

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Işın Karaca
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