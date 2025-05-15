58 yaşında kapak güzeli oldu! Salma Hayek bikinisiyle poz verdi

Yeni Sports Illustrated Swimsuit Issue kapağında yer alan oyuncu Salma Hayek, dergi için poz vermekten büyük keyif aldığını belirtti.

“Emekli olabilirim ama bu zamanı kaçırmak istemiyorum,” diyen güzel oyuncu, gençliğinde bir model gibi görünmediğini ve bir gün Sports Illustrated Mayo Sayısı’nda yer alacağını hiç hayal etmediğini itiraf etti.

Salma Hayek “Bence Sports Illustrated gibi bir derginin 50 yaşını geçmiş olmanın sorun olmadığını, hatta havalı olabileceğini söylemesi gerçekten dikkat çekici. Sadece seksi hissetmenin değil, aynı zamanda özgür olmanın ve vücudunu saklama ihtiyacı duymadan kendin olabilmenin normal olduğunu söylemesi çok önemli" dedi.

58 yaşındaki oyuncu, son yıllarda insanların tutumlarında “çok somut bir değişim” yaşandığını gözlemlediğini belirtti ve yavaşlamaya hiç niyeti olmadığını söyledi.

Hayek sözlerine “Belli bir yaştan sonra neden kendimizi geri çekmemiz, hayatı dolu dolu yaşamaktan vazgeçmemiz gerekiyor, anlamıyorum,” diyerek devam etti.

Bu arada Carmen Electra, Lauren Sanchez, Emily Ratajkowski ve Eva Mendes gibi ünlü arkadaşları da Instagram'da fotoğraf çekimine olan hayranlıklarını paylaştı.