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58 yaşındaki Halle Berry bikinisiyle poz verdi! Formunu nasıl koruyor?

58 yaşındaki Halle Berry, Lake Powell tatilinden paylaştığı beyaz bikini pozuyla Bond kızı günlerine geri döndü. Sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğraf sonrası formunu nasıl koruduğu da merak edildi.

58 yaşındaki Halle Berry bikinisiyle poz verdi! Formunu nasıl koruyor?
Kubra Akalın

Oscar ödüllü yıldız Halle Berry, son tatilinden paylaştığı cesur bikini fotoğrafıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

58 yaşındaki ünlü oyuncu, Arizona’daki Lake Powell’da çekilen güneşli bir karesini Instagram hesabından yayınlayınca fit görünümüyle dikkat çekti.

Paylaşımına, “Sonra cennetten bir dilim bulduk!” notunu düşen Berry, aynı gönderide bir tekne turu ve kanyon duvarlarında yankılanan “Seni seviyorum!” çığlığıyla eğlenceli anlara da yer verdi.

58 yaşındaki Halle Berry bikinisiyle poz verdi! Formunu nasıl koruyor? 1

Hayranları bu görüntüleri, Halle Berry'nin 2002 yapımı "Die Another Day" filmindeki ikonik Bond kızı Jinx rolüne benzetmeden edemedi. Turuncu bikinisiyle denizden çıktığı o unutulmaz sahneyle hafızalara kazınan Berry, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede formundan hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.

58 yaşındaki Halle Berry bikinisiyle poz verdi! Formunu nasıl koruyor? 2

NASIL FORMDA KALIYOR?

Halle Berry, yaklaşık bir ay önce de yine cesur bir paylaşımıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu yaşına meydan okuyan fiziği ve özgüveniyle sosyal medyada övgü topluyor.

58 yaşındaki Halle Berry bikinisiyle poz verdi! Formunu nasıl koruyor? 3
Halle'nin kişisel antrenörü Peter Lee Thomas, "Halle kadar kendini adamış biriyle hiç tanışmadım. Egzersiz rutini oldukça çeşitli. Dövüş sanatları, boks, güç, kondisyon ve yoga yapıyor. Tüm bunlar onu kusursuz kılıyor" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Halle Berry
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