6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca'yı görenler tanıyamadı

Uzun bir süredir kilo vermek için çabalayan Işın Karaca, sosyal medya hesabında yeni fotoğraflar paylaşınca değişimiyle gündeme gelmişti. 6 ayda 26 kilo veren Karaca sıkı diyetine devam ediyor.

Ortak arkadaşlarının düğününde Kenan Doğulu ile beraber sahneye çıkan Işın Karaca'nın resmen eridi. Görenlerin ilk bakışta tanıyamadığı Işın Karaca sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada "Tanıyamadım", "Sesini duydum kendisini arıyorum şoktayım" yorumları yağdı.

Işın Karaca daha önce zayıflamak için ne yaptığını anlatırken “En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli" demişti.

UZMAN KONTROLÜNDE ZAYIFLADI

“Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum" diyen Karaca şunları söylemişti:

"Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama en sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş.”