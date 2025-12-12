6 dönüm araziye 15 milyon dolar yatırdı! Burak Deniz'den yatırım açıklaması

Oyuncu Burak Deniz yatırımlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Datça'daki yatırım iddiasıyla dikkat çeken Deniz kazancını değerlendiriyor.

Yatırım tercihini gayrimenkulden yana kullanarak Datça’nın Kızlan Köyü’nden 6 dönümlük bir arazi satın almıştı. İddiaya göre bu arazi için 15 milyon TL ödeyen Deniz, buraya gözlerden uzak, doğayla iç içe bir çiftlik evi yapmayı planlıyordu.

Geçtiğimiz gün bir davette görüntülenen Burak Deniz sorular üzerine yatırımlarına dair konuştu. GazeteMagazin'e konuşan Deniz şunları söyledi:

"Yatırım yapıyorum elimden geldiğince. Daha çok yurt dışına yapıyorum. Türkiye'de bir iki yatırımım var ama daha çok yurt dışındayım."