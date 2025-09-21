MAGAZİN

62 yaşındaki Yonca Evcimik'ten bikinili pozlar...

Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik sahne tarzıyla zaman zaman adından söz ettiriyor. Henüz yaza veda etmeyen şarkıcı bikinili pozlarıyla fit görünümünü sergiledi.

Kubra Akalın

"Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılara imza atan Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor. Zaman zaman sahne tarzıyla gündeme gelen şarkıcı 62 yaşında...

Instagram hesabından tatilden bikinili pozlarını paylaşan Evcimik fiziğini sergiledi.

Evcimik, paylaşımına esprili bir not düşerek; “Bende yaz biter mi? Bitmezzz” ifadelerini kullandı.

Yıllardır genç görünümü ve enerjisiyle tanınan Yonca Evcimik, fit vücudu ve enerjik tavırlarıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Tatil pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yonca Evcimik'i görenler "Yaşlanmamaya ant içmiş", "Bomba gibisin", "Kim ne derse desin böyle devam", "Taş bebek" yorumlarında bulundu.

Daha önce ameliyatsız yüz gerdirme şekillendirme işlemi estelift yaptırdığını açıklayan Yonca Evcimik yaşına rağmen fit görünümüyle dikkat çekiyor.

