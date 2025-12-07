Çarpıntı dizisi bitti mi, final mi yaptı? Çarpıntı son bölüm ne zaman?

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrolde olduğu Çarpıntı dizisi için karar verildi. Çarpıntı bitti mi, final mi yapıyor sorularının yanıtı haberimizde...

ÇARPINTI BİTTİ Mİ?

Çarpıntı dizisi 7 Aralık Pazar akşamı final yapıyor. Bu akşam yayınlanacak bölüm final bölümü olacak. Sevilen dizi, 13. bölümüyle ekrana veda ediyor. Dizinin bitme sebebi ise reytinglerde istenen başarının elde edilememesi...

Dizinin çekimlerinden zarar edilmesi sonrası kanal ve yapım kararıyla dizinin sonlandırılmasına karar verildi.

Çarpıntı’nın final kararı sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler final bölümünün nasıl noktalanacağını merakla bekliyor.