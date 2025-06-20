67 yaşındaki Sharon Stone'dan olay pozlar! İçine hiçbir şey giymedi

Sharon Stone, bu hafta şimdiye kadarki en cesur pozunu verdi. 67 yaşındaki oyuncu, Vogue Adria için yapılan çarpıcı çekimlerde, aralarında eski Catwoman rol arkadaşı Halle Berry’nin eski sevgilisi Gabriel Aubry’nin de bulunduğu birçok yakışıklı erkek model tarafından taşınırken, şeffaf bir elbisenin altına hiçbir şey giymeden poz verdi.

Yıldız isim, objektife baştan çıkarıcı bir poz verirken Temel İçgüdü filmindeki bomba karakteri Catherine Trammell’ı yeniden canlandırıyor gibiydi.

Stone, femme fatale Trammell’ın güçlü takım elbise stilini de yansıtarak, altına hiçbir şey giymediği bir blazer ceket ve özenle yapılmış saçlarıyla dikkat çekti.



Daha önce cerrahının izni olmadan göğüslerini büyüttüğünü açıklayan yıldız, bir diğer cesur karede Aubry’nin kucağına uzanmış, bacaklarını onun omzuna atmış ve ona sarılmak üzere eğilmiş şekilde poz verdi.

Bu pozlar sosyal medyayı da salladı. 67 yaşındaki ünlü oyuncunun fit görünümü ve seksi halleri fanlar tarafından beğeni topladı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Sharon Stone, efsaneleşmiş ve zamanında büyük tartışma yaratan Temel İçgüdü sorgu sahnesinin artık günümüzdeki cesur filmlerle kıyaslandığında “çok sıradan” kaldığını söyleyerek şaşkınlık yaratmıştı.