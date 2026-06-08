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7 Haziran Survivor'da kim elendi? Murat mı, Deniz mi gitti?

Survivor 2026’da eleme heyecanı nefes kesti! Murat, Sercan, Nagihan ve Deniz’in karşı karşıya geldiği kritik düelloda final eşleşmesi Murat ve Deniz arasında oynandı. Peki, bu hafta Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, 7 Haziran bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı...

7 Haziran Survivor'da kim elendi? Murat mı, Deniz mi gitti?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de 7 Haziran Pazar akşamı eleme düellosu heyecanı yaşandı. Şampiyonluk yolunda artık son viraja girilirken, eleme potasında yer alan Murat, Sercan, Nagihan ve Deniz parkurda kalabilmek için mücadele etti. Güç, denge ve atış performansının ön plana çıktığı gecede düello finalinde Murat ile Deniz karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ardından bir yarışmacı Survivor hayallerine veda etti. Peki, Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte 7 Haziran 2026 Survivor son bölümünde yaşananlar…

Survivor'da bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Murat, Deniz, Nagihan ve Sercan düelloda karşı karşıya geldi. İlk olarak potadan çıkan isimler Nagihan ve Sercan oldu. Finale ise Deniz ve Murat Arkın kaldı.

7 Haziran Survivor da kim elendi? Murat mı, Deniz mi gitti? 1

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Eleme düellosunun finalinde Deniz ve Murat çıktı. Nefes kesen mücadelede, Deniz Survivor'da kalmayı başardı. Murat Arkın ise adaya veda etti.

7 Haziran Survivor da kim elendi? Murat mı, Deniz mi gitti? 2

MURAT ARKIN'DAN DUYGUSAL VEDA

Murat Arkın duygusal vedasıyla konuşuldu. Arkın "Özellikle babam Cüneyt Arkın'ı kaybettikten sonra 2,5 yıl teşhis konulamayan garip bir hastalıkla uğraştım. Tam iyileşirken Survivor teklifi geldi; başta emin olamasam da ailemin desteğiyle kabul ettim. Buraya 'ölümden döndü, dibe vurdu' denilen bir adamın neler yapabileceğini, en çok da kendime ispatlamak için geldim. Bu yüzden rakibim olmadığı için değil, kendimle yarıştığım için buradayım" dedi.

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Murat Arkın
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