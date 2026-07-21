Eda Ece'yi Bodrum'da köpek ısırdı! Soluğu hastanede aldı

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Yıldız Argun' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Eda Ece talihsiz bir olay yaşadı.

Eda Ece Bodrum’da motosiklet üzerinde bulunduğu sırada bir köpek tarafından ısırıldı.

Gazetemagazin'deki habere göre; köpek saldırısı sonrası ünlü oyuncu Eda Ece, ayağının topuk kısmından yaralandı.

Yaşanan olayın ardından ünlü oyuncunun ilk müdahalesi, Bodrum Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Acil serviste sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ece’nin, gerekli tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Eda Ece geçtiğimiz günlerde deprem döneminde söylediği sözler sebebiyle özür dilemişti. Ece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben üzüldüğümde, bir acı yaşadığımda bunu gülerek atlatıyorum. Otomatik çıkıyor ağzımdan. Acılarla böyle baş ediyorum. O an bir espri yaptım. Keşke yapmasaydım. Ve sadece o cümlem paylaşıldı. Dilimi eşek arısı soksaydı. O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki böyle bir şey söylememeliydim. Haksızlık ettim. O yüzden bu kadar senedir bana yazılan bütün hakaretleri, çocuğuma kadar edilen küfürleri sadece üzüntüyle okudum. Yıllardır ses çıkarmadım. Bir tek özür diledim, onu da kimse duymadı. Beni yerden yere vurmalarını izledim. Tam da peşinden hamile kaldım. Hamileyken de bu kabus devam etti. Çocuğum 2 yaşına geldi, hiç bitmedi bu linç. Ama hatalı bendim. Özür diliyorum. Daha önce de diledim, yine diliyorum" demişti.