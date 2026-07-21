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Doğanın Kanunu 7. bölüm özeti: Yaman ve Doğa tehlikenin ortasında...

Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu 7. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Diziye, Yaman ve Doğa'nın tehlikenin tam ortasında kalması damga vuracak. Doğanın Kanunu 7. bölüm özeti haberimizde...

Doğanın Kanunu 7. bölüm özeti: Yaman ve Doğa tehlikenin ortasında...

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı “Doğanın Kanunu” Star ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Doğanın Kanunu, 22 Temmuz akşamı da yedinci bölümüyle ekranlara gelecek.

Doğanın Kanunu'nun yedinci bölümünün konusu ise şöyle;

Doğanın Kanunu 7. bölüm özeti: Yaman ve Doğa tehlikenin ortasında... 1

Gizlediği geçmişinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşayan Yaman, Doğa ile profesyonel ve mesafeli kalma şartıyla çiftliğe geri döner.

Doğanın Kanunu 7. bölüm özeti: Yaman ve Doğa tehlikenin ortasında... 2

Bu sırada çiftliğe gelen ve Doğa’nın ikna ettiği Muzaffer ile Semra adındaki iki yeni müşterinin gizli bir planı vardır. İkili, babalarının mirasının Hulusi Arcalı tarafından gasp edildiğini öne sürerek ondan intikam almak amacıyla çiftliğe sızmıştır.
Doğanın Kanunu 7. bölüm özeti: Yaman ve Doğa tehlikenin ortasında... 3

Perihan ile Hulusi’nin yıllar sonra yeniden alevlenen aşkı dikkat çekerken, çete Doğa’yı bayıltarak kaçırır. Durumu fark eden Yaman, botla denize açılıp yata baskın düzenler. Hulusi’ye fidye mesajının ulaştığı sırada ise Yaman ve Doğa, yatta hayatlarını tehdit eden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

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Doğanın Kanunu dizisi
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