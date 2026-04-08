7 Nisan reyting sonuçları: A.B.İ zirveyi gördü, Kıskanmak ise...

Televizyon izleyicileri dün akşam çok sayıda program izleme fırsatı buldu. Rating verileri, izleyicilerin hangi yapımlara daha çok ilgi gösterdiğini net olarak gösteriyor. İşte izlenme oranları bakımından öne çıkan programların sıralaması.

İlk sırayı ATV'nin popüler dizisi "A.B.İ." aldı. Bu dizi, izleyicileriyle buluştuğu andan itibaren büyük bir ilgi gördü. Günün en çok reyting alan programı olarak öne çıktı. ATV, "A.B.İ." ile izleyici kitlesini genişletmeyi başardı.

İkinci sırada yine ATV yapımı "Esra Erol'da" programı yer aldı. Evlilik ve ilişkiler temalı konularla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu program, izleyici kitlesi tarafından sevildiğini bir kez daha kanıtlıyor.

TV8'in heyecan dolu yarışması "Survivor", üçüncü sıradaki yerini korudu. Bu yapım, her bölümde izleyicilerin nefeslerini tutarak izlediği bir atmosfer yaratıyor. İzleyici tutkusu, "Survivor" için devam ediyor.

TRT 1'in "Mehmed Fatihler Sultani" dizisi ise tarih meraklıları arasında ilgiyle takip ediliyor. Tarihi öğeleriyle beğenildikçe izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu dizi, özellikle tarihi konulara merak duyanlar için oldukça cazip.

ATV'nin "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı da izleyicilerin ilgisini çekti. Bu program, güncel sorunları ele alarak yüksek reyting aldı. Sürekli gündemde kalmayı başarıyor.

Rating sıralamasında "Kıskanmak" isimli yapım da dikkat çekti. NOW kanalında yayınlanan bu dizi, ilginç hikaye kurgusuyla öne çıkıyor. Ancak dizi son dönemde düşüş yaşıyor.

"Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber" programı, güncel olayları izleyicilere aktarıyor. Bu yapım, haber değeri taşıyan içerikleriyle ilgi görüyor. İzleyicilerin haber alma ihtiyacını karşılıyor.

ATV Ana Haber, birçok izleyici tarafından takip edilip reyting listelerine girmeyi başardı. Haber programları, haber alma ihtiyacının yüksek olduğu dönemlerde izlenme oranlarını artırıyor.

Kanal 7’de yayınlanan "Gelin" adlı yapım, rating listesine girdi. Ancak, diğer yapımlarla kıyaslandığında daha düşük bir izleyici kitlesiyle karşılaştı.

Sonuç olarak, dün akşam televizyon dünyası oldukça hareketliydi. Farklı türde birçok program izleyicilere sunuldu. Reyting sıralamaları, hangi türlerin daha fazla ilgi gördüğünü net biçimde gösteriyor. İzleyiciler daha fazla seçenekle karşılaşırken, hangi yapımların öne çıktığı bu verilerle daha iyi anlaşılıyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 A.B.I. ATV 20:44:00 24:17:12 2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:23 18:46:18 3 SURVIVOR TV8 20:34:47 24:00:30 4 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 21:00:06 23:46:37 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 12:59:53 6 A.B.I. (OZET) ATV 19:59:47 20:44:00 7 KISKANMAK NOW 20:58:09 23:43:21 8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:42 9 ATV ANA HABER ATV 18:59:57 19:49:13 10 GELIN KANAL 7 19:37:24 21:18:52

Kaynak: TİAK