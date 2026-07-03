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70 milyon TL para cezası verilmişti! Haluk Levent kararını verdi

Hakkında karşılıksız çıkan iki çek nedeniyle yaklaşık 70 milyon lira adli para cezası ve çek düzenleme yasağı kararı verilen şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği ile ilgili yaptığı açıklamada başkanlık görevini bırakmayı düşündüğünü söyledi.

70 milyon TL para cezası verilmişti! Haluk Levent kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında toplanan bağışlarla uzun süredir gündemde olan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, derneğin denetim süreçleri ve deprem dönemine ait faturalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanlık görevini bırakmayı düşündüğünü açıklayan Levent’e, geçtiğimiz ay düzenlediği iki çekin karşılıksız çıkması gerekçesiyle 70 milyon TL adli para cezası verilmişti.

70 milyon TL para cezası verilmişti! Haluk Levent kararını verdi 1

"BAŞKANLIĞI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
Görevi bırakma kararına ilişkin konuşan Levent, "Deprem dönemi, bizim için ve Ahbap gönüllüleri için bir kahramanlık öyküsüdür. Ben de onlardan bir tanesiyim, bir gönüllüyüm. Ahbap Başkanlığı'nı, önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi tamamladıktan ve bir sonraki denetimi de başarıyla geçirdikten sonra bırakmayı düşünüyorum. Bir Ahbap gönüllüsü olarak yine dernekle birlikte çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN FAZLA DENETLENEN DERNEĞİYİZ"
Deprem dönemindeki harcamalara da değinen Levent, derneğin bugüne kadar yedi kez denetlendiğini belirterek şunları söyledi: Bu harcamalara ilişkin belki de dünyanın en fazla denetlenen derneğiyiz diyebilirim. Birçok insan bu konuda bizi desteklese de bazı vatandaşlarımız çok daha detaylı bilgi istiyor; bu da gayet doğaldır ve haklarıdır.

70 milyon TL para cezası verilmişti! Haluk Levent kararını verdi 2

"BEN BİR SÜPERMEN DEĞİLİM"
Levent, deprem döneminde yaptığı "Faturaları açıklayacağım" çıkışının aceleyle verilmiş bir söz olduğunu belirterek, "Ben bir süpermen değilim; benim de hatalarım, eksikliklerim ve heyecanlarım var. Depremin ilk günlerinde 'Faturaları açıklayacağım' dedim. O an içimden geçen, herkesin ne alındığını ve harcamaların nereye yapıldığını görmesiydi" dedi.

"BU BELGELERİ YALNIZCA YETKİLİ KURUMLARA SUNABİLİRİZ"
Ancak daha sonra Ahbap ekibinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; paylaşılan faturalarda firma isimleri, şahıs bilgileri ve vergi numaralarının gizlenmesi gerektiğini hatırlattığını vurgulayan Levent, sözlerini şöyle noktaladı: Bu nedenle o gün yaptığım açıklama aceleciydi. Şu anda hiçbir dernek; şirket isimlerini, vergi numaralarını ve kişisel verileri açıkça paylaşarak bu belgeleri yayımlayamaz. Bu belgeleri yalnızca yetkili kurumlara sunabiliriz ki biz de zaten sunduk.

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