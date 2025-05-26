8 ayda 25 kilo vermişti! Bergüzar Korel'den bikinili pozlar... Nasıl zayıfladı?

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 8 ayda tam 25 kilo vererek istediği fiziğe kavuşmuştu. 3 çocuk annesi olan ünlü oyuncu hamilelik kilolarını verdikten sonra da diyetini devam ettirerek kilosunu korumaya çalışmıştı.

Hayatından süt ürünleri, şekeri ve gluteni çıkardığını söyleyen Bergüzar Korel, "Sevdiğim tüm lezzetleri alternatif tariflerle yapıyorum" dedi. Oyuncu ayrıca diyetisyeniyle de bu süreci kontrollü şekilde sürdürüyor.

Her sabah yağdan zengin rengarenk bir tabak yiyen Bergüzar Korel yürüyüşlerini de aksatmıyor.

BERGÜZAR KOREL'İN ZAYIFLAMA SIRRI

2 saat yürüyüş yapan ve 1 saat yüzen oyuncu sağlıklı ve düzenli besleniyor. Korel, diyetisyeninin reçetesine göre yemek yemeye devam ederken sezonu da açtı.

Renkli bikinisiyle sosyal medyada pozlarını paylaşan oyuncunun fit görünümüne beğeni yağdı.

Yıllar sonra Annem Ankara dizisiyle ekranlara dönen Bergüzar Korel'in ekran macerası ise kısa sürmüştü. Dizi reytinglere yenilerek erken final yapmıştı.