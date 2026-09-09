8 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı! A.B.İ., Tuzlu Kahve, Haysiyet... Zirvenin sahibi kim?

Televizyon dünyasında reyting yarışları heyecanla sürüyor. Dün akşam izleyicilerin favori programları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İşte dünün reyting raporu.

"TUZLU KAHVE" programı, STAR TV kanalında önemli bir başarı yakaladı. İzleyicilerden büyük ilgi gördü. Uzun yayın süresi dikkat çekti. Reytinglerin zirvesine oturdu.

İkinci sırada "A.B.I." programı yer alıyor. ATV'de yayınlandı. İzleyicilerin merakla takip ettiği bu yapım akşam saatlerinde yüksek izlenme oranları elde etti.

Üçüncü sırada "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" programı var. ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Eğlence ve tartışma unsurlarını bir araya getirdi. İzleyicilerden tam not aldı.

Dördüncü sırayı "HAYSIYET" aldı. KANAL D kanalında yayınlandı. Eğlenceli bir bakış açısı sundu. İzlenme oranlarıyla etkileyiciliğini kanıtladı.

Reyting sıralamasında beşinci sırada "MASTERCHEF TURKIYE" bulunuyor. TV8’in beklenen yarışması, izleyicilerin dikkatini çekti. Uzun yayın süresiyle geniş bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Reytingler, televizyon izleyicilerinin ilgi alanlarını gösteriyor. Her geçen gün yeni sürprizlerle dolu bir televizyon dünyası karşımıza çıkıyor. İzleyicilerin tercihleri elbette değişebilir. Ancak reyting savaşları devam ediyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TUZLU KAHVE STAR TV 21:00:00 23:43:02 2 A.B.I. ATV 19:59:41 23:19:52 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:59:54 4 HAYSIYET KANAL D 19:59:25 22:55:49 5 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:58:40 24:31:34 6 ESRA EROL'DA ATV 16:21:03 18:45:54 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:59:31 8 TUZLU KAHVE (OZET) STAR TV 20:00:47 21:00:00 9 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:07 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:15 19:59:07

Kaynak: TİAK