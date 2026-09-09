MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

8 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı! A.B.İ., Tuzlu Kahve, Haysiyet... Zirvenin sahibi kim?

8 Eylül 2026 Salı gününün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Haysiyet ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlarken, A.B.İ. yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. İşte dünün güncel reyting sonuçları...

8 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı! A.B.İ., Tuzlu Kahve, Haysiyet... Zirvenin sahibi kim?

Televizyon dünyasında reyting yarışları heyecanla sürüyor. Dün akşam izleyicilerin favori programları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İşte dünün reyting raporu.

"TUZLU KAHVE" programı, STAR TV kanalında önemli bir başarı yakaladı. İzleyicilerden büyük ilgi gördü. Uzun yayın süresi dikkat çekti. Reytinglerin zirvesine oturdu.

İkinci sırada "A.B.I." programı yer alıyor. ATV'de yayınlandı. İzleyicilerin merakla takip ettiği bu yapım akşam saatlerinde yüksek izlenme oranları elde etti.

Üçüncü sırada "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" programı var. ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Eğlence ve tartışma unsurlarını bir araya getirdi. İzleyicilerden tam not aldı.

Dördüncü sırayı "HAYSIYET" aldı. KANAL D kanalında yayınlandı. Eğlenceli bir bakış açısı sundu. İzlenme oranlarıyla etkileyiciliğini kanıtladı.

Reyting sıralamasında beşinci sırada "MASTERCHEF TURKIYE" bulunuyor. TV8’in beklenen yarışması, izleyicilerin dikkatini çekti. Uzun yayın süresiyle geniş bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Reytingler, televizyon izleyicilerinin ilgi alanlarını gösteriyor. Her geçen gün yeni sürprizlerle dolu bir televizyon dünyası karşımıza çıkıyor. İzleyicilerin tercihleri elbette değişebilir. Ancak reyting savaşları devam ediyor.

8 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı! A.B.İ., Tuzlu Kahve, Haysiyet... Zirvenin sahibi kim? 1

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 TUZLU KAHVE STAR TV 21:00:00 23:43:02
2 A.B.I. ATV 19:59:41 23:19:52
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:59:54
4 HAYSIYET KANAL D 19:59:25 22:55:49
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:58:40 24:31:34
6 ESRA EROL'DA ATV 16:21:03 18:45:54
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:59:31
8 TUZLU KAHVE (OZET) STAR TV 20:00:47 21:00:00
9 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:07
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:15 19:59:07

Kaynak: TİAK

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölümün ardından yorum yağdı! ''Bu çift fazlasıyla oldu''Yeni bölümün ardından yorum yağdı! ''Bu çift fazlasıyla oldu''
Alya'nın itirafı gündem oldu! ''Sensiz yapamıyorum''Alya'nın itirafı gündem oldu! ''Sensiz yapamıyorum''

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

İran açıkladı: ABD'nin Ürdün’deki üslerine füze saldırısı

İran açıkladı: ABD'nin Ürdün’deki üslerine füze saldırısı

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

400 bin TL ihtiyaç kredisi faizi banka banka belli oldu

400 bin TL ihtiyaç kredisi faizi banka banka belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.