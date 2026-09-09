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Uzak Şehir'i bıraktı, rakip kanalla anlaştı! Alper Çankaya fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya sezon finalinde diziden ayrılmıştı. Alper Çankaya yeni sezon için Star Tv'deki fenomen dizi Sevdiğim Sensin ile anlaşmaya vardı. Çankaya'nın yeni dizisinden ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Uzak Şehir'i bıraktı, rakip kanalla anlaştı! Alper Çankaya fenomen diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

İki sezon boyunca "Uzak Şehir" dizisinde Şahin rolüne hayat veren Alper Çankaya sezon finalinde vurularak diziden ayrıldı. Son dönemde dizideki rol arkadaşı Yaren Güldiken ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Çankaya'ya Uzak Şehir'in ardından teklif yağıyordu.

Uzak Şehir i bıraktı, rakip kanalla anlaştı! Alper Çankaya fenomen diziye girdi 1

RAKİP KANALLA ANLAŞTI
Çankaya yeni sezon için yine Ay Yapım'ın başka bir dizisiyle anlaştı ve Star TV’nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi “Sevdiğim Sensin”in kadrosuna dahil oldu.

Uzak Şehir i bıraktı, rakip kanalla anlaştı! Alper Çankaya fenomen diziye girdi 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çankaya Sevdiğim Sensin’de; Ferman’ın vurulmasını üstlenen Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz) hapishanede tanıştığı bir mahkum olan Ali Cabbar’a hayat verecek.

Uzak Şehir i bıraktı, rakip kanalla anlaştı! Alper Çankaya fenomen diziye girdi 3

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Star TV Uzak Şehir Sevdiğim Sensin dizisi Alper Çankaya
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