Uzak Şehir'i bıraktı, rakip kanalla anlaştı! Alper Çankaya fenomen diziye girdi

İki sezon boyunca "Uzak Şehir" dizisinde Şahin rolüne hayat veren Alper Çankaya sezon finalinde vurularak diziden ayrıldı. Son dönemde dizideki rol arkadaşı Yaren Güldiken ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Çankaya'ya Uzak Şehir'in ardından teklif yağıyordu.

RAKİP KANALLA ANLAŞTI

Çankaya yeni sezon için yine Ay Yapım'ın başka bir dizisiyle anlaştı ve Star TV’nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi “Sevdiğim Sensin”in kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çankaya Sevdiğim Sensin’de; Ferman’ın vurulmasını üstlenen Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz) hapishanede tanıştığı bir mahkum olan Ali Cabbar’a hayat verecek.