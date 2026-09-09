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Haysiyet 2. bölüm fragmanı izle! ''Bu çift fazlasıyla oldu''

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet dün akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba dedi. Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk gibi isimlerin başrolünde olduğu dizi ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Yeni dizi için ''Bu çift fazlasıyla oldu'' yorumları yapıldı.

Haysiyet 2. bölüm fragmanı izle! ''Bu çift fazlasıyla oldu''
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet için heyecanlı bekleyiş son buldu. Merakla beklenen dizi dün akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Seyircilerden tam not alan dizinin ardından 2. bölüm fragmanı da geldi.

Haysiyet'in 2. bölüm fragmanı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Yeni dizinin fragmanına sosyal medyada 'Bu çift fazlasıyla oldu', 'En iyi dizi çifti', 'Bu dizi tutar' gibi yorumlar yapıldı.

HAYSİYET 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

REYTİNG YARIŞINA GİRDİ

Haysiyet dizisi salı akşamları, Tuzlu Kahve ve A.B.İ dizisiyle reyting yarışına girdi.

HAYSİYET KONUSU NE?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği Haysiyet, birbirine zıt iki ailenin çatışmasını ve bu mücadelenin ortasında filizlenen imkânsız aşkı konu alıyor.

Haysiyet 2. bölüm fragmanı izle! Bu çift fazlasıyla oldu 1

HAYSİYET OYUNCU KADROSU:
Dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim ve Ecem Koca yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğukan güngör Haysiyet
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