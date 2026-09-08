8 Eylül Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

8 Eylül salı günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 8 Eylül 2026 salı yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

00:30 - 05:05 Evlilik Güzeldir

05:05 - 05:50 Hayallerinin Peşinde

05:50 - 06:50 Turgay Başyayla ile...

06:50 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:40 Seksenler

14:40 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:30 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

01:15 - 03:00 Recep İvedik 4

03:00 - 04:45 İnadına Aşk

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Şahane Hayatım

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Kirli Sepeti

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Recep İvedik 7

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Dağ 2

02:45 - 04:00 Futboliye

04:00 - 06:00 Güzel Günler

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Güzel Günler

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 21:45 Korkusuz Korkak

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 02:00 Tarkan Gümüş Eyer

02:00 - 04:30 Güzel Köylü

04:30 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Güzel Köylü

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Mercan Köşk

03:00 - 05:30 Aldatmak

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:40 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı