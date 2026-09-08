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Gizem Örge'nin kutlama tarzı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Filenin Sultanları’nın şampiyonluk kutlamasında gözler Gizem Örge’ye çevrildi. Ünlü voleybolcunun iddialı tarzı sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden peş peşe yorumlar geldi.

Gizem Örge'nin kutlama tarzı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında unutulmaz bir zafere daha imza attı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan finalde Türkiye, 3-2’lik galibiyetle Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Gizem Örge nin kutlama tarzı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı 1

Milliler, 2023 yılındaki turnuvada da Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti. Ay-yıldızlılar, 2003 ve 2019 yıllarında oynadığı finallerde gümüş madalya kazanırken, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Gizem Örge nin kutlama tarzı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı 2

Filenin Sultanları geçtiğimiz akşam da kutlama yemeğinde bir araya geldi. Gecede başarılı voleybolcu Gizem Örge’nin tarzı büyük beğeni topladı.
Gizem Örge nin kutlama tarzı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı 3

Gizem Örge’nin pozlarına “Gözümüz gönlümüz açıldı”, “Çok şıksın”, “Bayıldım tarzına”, “Şampiyon yıkılıyorsun” yorumları da yağdı.

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