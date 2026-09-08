Tuzlu Kahve 2. bölüm 2. tanıtım İZLE! ''Asıl şimdi başlıyor''

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve'nin 2. bölümünden bir tanıtım daha geldi.

TUZLU KAHVE 2. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

İlk bölümüyle izleyicileri kahkahaya boğan Tuzlu Kahve, ikinci bölümünde de temposunu yükseltiyor. İstanbul’un köklü bir ailesinin kızı Derin ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in evlilik yolundaki renkli mücadelesi, iki aileyi yeniden karşı karşıya getiriyor.

Bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek olan diziye sosyal medyada; 'asıl şimdi başlıyor', 'ekranda buna ihtiyaç vardı', 'Bu dizinin kıymetini çok iyi bilin', 'mükemmel bir dizi' gibi yorumlar yapıldı.

TUZLU KAHVE KONUSU NEDİR?

Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.



TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.