8 Mart akşamı Survivor'dan kim elendi? Seyirciyi ikiye bölen isim...

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’da 8 Mart 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme düellosunda karşı karşıya gelen yarışmacılar arasında bir isim adaya veda etti. Peki Survivor’da kim elendi?

Ekranların fenomen yarışması Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’nın 8 Mart 2026 tarihli bölümünde heyecan doruktaydı. Eleme potasında yer alan Barış Murat Yağcı, Can Berkay, Engincan ve Onur Alp arasından iki isim düelloya kaldı. Nefes kesen mücadele sonrası kaybeden yarışmacı Kader Konseyi’ne gelerek yarışmaya veda eden isim oldu. Peki 8 Mart Survivor’da kim elendi, düelloyu kim kaybetti? İşte son bölümde yaşananlar…

Survivor'da haftanın eleme adayları yarışmacılar Can Berkay, Barış Murat Yağcı, Engincan ve Onur Alp olmuştu. Barış Murat Yağcı ve Can Berkay yarışmacı oylaması ile eleme potasından düşerken, düelloya Engincan ve Onur Alp kaldı. Yarışmada Barış-Ramazan kavgası haftanın en dikkat çeken olayı oldu. Ramazan'ın sözleri Barış'ı çıldırttı.

Öte yandan Düelloyu kazanan isim ise Engincan oldu.

8 MART AKŞAMI ELENEN İSİM

Düelloyu kaybeden Onur Alp Survivor 2026 Kader Konseyi'ne geldi. Karşı takım eleme adayı ile ilgili kararını verdi. Buna göre Kader Konseyi'nde kırmızı takımda Onur Alp için oylama yapıldı. Kırmızı takım Onur Alp'i takımlarına almayı kabul etmedi. Bu sonuçla Survivor'dan bu hafta elenen isim Onur Alp oldu.

Seyirciler sosyal medyada da elemeyi konuştu. Kimi Onur Alp'in gitmesinin iyi olduğunu söylerken kimi de kalmasının daha iyi olacağını söyledi.

