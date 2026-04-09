8 Nisan 2026 reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

Dünün televizyon dünyasında izleyicilerin ilgisini çeken programlar arasında önemli bir rekabet yaşandı. En yüksek reytinge ulaşan "Yeraltı", NOW kanalında yayınlandı. Bu dizi uzun bir süre ekranlarda kaldı. İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Daha sonra "Eşref Rüya", Kanal D'de yayınlandı. Bu program da dikkatleri üzerine çekti. Güçlü bir izleyici kitlesine ulaştı. Başarılı dizinin ardından "Yeraltı (Özet)" programı yine NOW kanalında yer aldı. Bu program, takipçilerini geçmiş bölümle buluşturdu.

ATV ekranlarında "Esra Erol'da" programı yayınlandı. İzleyicilerin ilgisini çekti. Bu program önemli bir reyting elde etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ATV'nin sabah saatlerinde öne çıktı. Gün ilerledikçe NOW kanalında "Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber" programı büyük ilgi gördü.

Aynı zamanda "ATV Ana Haber", izleyicilere güncel haberleri aktardı. Dizi dünyasında "Kuruluş Orhan", ATV'de yayınlandı. Bu yapım uzun süreli reyting mücadelesinin bir parçası oldu. "Survivor" ise TV8 ekranında yayınlandığı dönem boyunca izleyici ilgisini çekti.

Dünkü televizyon izleyici grafiği, kaliteli içeriklerin ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda izleyici dikkatinin nasıl şekillendiğini gösterdi. İzleyicilerin hangi programları tercih ettiğini analiz etmek önemli. Bu programların izlenme süreleri, televizyon dünyasındaki dinamiklere dair ipuçları sunuyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 YERALTI NOW 20:58:36 23:58:34 2 ESREF RUYA KANAL D 21:00:07 24:16:43 3 YERALTI (OZET) NOW 20:00:15 20:58:21 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:11 18:46:12 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:10 12:59:56 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:05 7 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:48 20:59:56 8 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:50:25 9 KURULUS ORHAN ATV 20:46:17 24:17:31 10 SURVIVOR TV8 20:47:43 24:10:30

Kaynak: TİAK