Gözaltına alınmıştı! Simge Sağın test sonucunu paylaştı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolü uygulanan Simge Sağın, özel bir laboratuvarda yaptırdığı uyuşturucu test sonucunu paylaştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi için saç ve kan gibi örneklerin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen Simge Sağın, ATK'dan çıkacak sonucu beklemedi.

Simge Sağın, özel bir laboratuvarda ayrıca test yaptırdı. Sağın, uyuşturucu test sonucunu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Teste göre Simge Sağın'ın tüm uyuşturucu testleri negatif çıktı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında bu sabah, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni dalga operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler neticesinde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettikleri iddia edilen ünlü isimler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü (Erden), Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren ünlü isimlerden Melek Mosso, Simge Sağın ile İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.

İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise serbest bırakıldı.

SİMGE SAĞIN İLE SEVGİLİSİNE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Savcılık, Melek Mosso, Simge Sağın ile İlkay Şencan'ı, haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Hakimlik, Melek Mosso hakkında herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamazken, Simge Sağın ile İlkay Şencan'a yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanmasına karar verdi.

