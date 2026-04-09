MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hakkında gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun da yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Şu anda Avustralya'da olduğunu belirten ünlü şef, şu ifadeleri kullandı:

'YOLA ÇIKIYORUM'

"Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum.

Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım."

Anahtar Kelimeler:
Somer Sivrioğlu uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.