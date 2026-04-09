Hakkında gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Şu anda Avustralya'da olduğunu belirten ünlü şef, şu ifadeleri kullandı:

'YOLA ÇIKIYORUM'

"Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum.

Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım."