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82 yaşındaki Nebahat Çehre tatilde! Mayolu hali konuşuldu

82 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, yaz tatilini geçirmek üzere gittiği Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Çehre'nin mayolu halleri sosyal medyada konuşuldu.

82 yaşındaki Nebahat Çehre tatilde! Mayolu hali konuşuldu

Usta oyuncu Nebahat Çehre, Bodrum'da tatil yapıyor. Yalıkavak'ta konakladığı otelin plajında görüntülenen 82 yaşındaki oyuncu, gün boyunca güneşlendi.

82 yaşındaki Nebahat Çehre tatilde! Mayolu hali konuşuldu 1

Siyah mayosuyla görüntülenen Nebahat Çehre fiziğiyle gençlere taş çıkardı. Sosyal medyada da konuşulan usta oyuncuya "Kadın yıllara meydan okuyor" yorumları yağdı.

82 yaşındaki Nebahat Çehre tatilde! Mayolu hali konuşuldu 2

EKRANA DÖNÜYOR

Öte yandan gelen hiçbir projeyi kabul etmeyen usta oyuncu kararını verdi.

82 yaşındaki Nebahat Çehre tatilde! Mayolu hali konuşuldu 3

Nebahat Çehre, Star TV için çekilecek yeni sezonun hem oyuncu kadrosuyla, hem de konusuyla en iddialı dizilerinin başında gelen “Düğünümüz Var” ile anlaşmaya vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Nebahat Çehre
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