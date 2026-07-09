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Yasemin Ergene zayıflığından rahatsız oldu! 7 kilo aldı

İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini bitirdikten sonra setlere geri dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene sık sık spor anından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu. Yasemin Ergene son olarak zayıflığından rahatsız olup kio aldı.

Yasemin Ergene zayıflığından rahatsız oldu! 7 kilo aldı

2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakan ve son dönemde hem stili hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yasemin Ergene, 2025'te anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanma sonrası mesleğine geri döneceğini söyleyen Ergene'nin yeni projesi belli oldu. Ünlü isim, Düğünümüz var kod adlı dizide Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimlerle kamera karşısına geçecek.

Yasemin Ergene zayıflığından rahatsız oldu! 7 kilo aldı 1

Ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu lüks yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyordu. Özellikle sık sık spor anlarını paylaşan Yasemin Ergene son olarak zayıflığından rahatsız oldu.

Yasemin Ergene zayıflığından rahatsız oldu! 7 kilo aldı 2

Bülent Cankurt yazısında "Kendini yemeğe verip başarmış da! Yakınlarından öğrendiğime göre çabaları sonucu yaklaşık yedi kilo almış. Oyuncuların rolleri için kilo alıp verdiğini biliyoruz. Yasemin Hanım da rolü gereği kilo almış olabilir mi diyeceğim ama yakınları, diziyle alakası olmadığı ve kendisini zayıf bulduğu için kilo aldığı konusunda ısrarcı." dedi.

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Yasemin Ergene
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